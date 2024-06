Devise : le $ teste un gros support, le 'NFP' dope son rebond

Le Dollar a testé un important support face à l'Euro (qui se hissait au-delà de 1,0900 ce matin) puis s'est brusquement retourné à la hausse suite à la publication de chiffres de l'emploi plus vigoureux que prévu.

Le '$-Index' rebondit 'pile' sur le support des 104 du 10 avril dernier et grimpe de +0,8% vers 104,90... ce qui le fait repasser positif sur la semaine avec +0,15%.

L'Euro décroche symétriquement (-0,8%), juste sur les 1,0800 et passe de positif de +0,5% en hebdo à -0,35% à la veille du weekend (réalisant un grand écart entre les extrêmes de la semaine en quelques heures).



Le Franc suisse perd également 0,8% contre le Dollar, la Livre -0,55% et le Yen -0,65% vers 156,60.

Le billet vert est dopé par une flambée de +15Pts du rendement du T-Bond 2034 vers 4,4300% tandis que les Bunds et OAT ne se tendent que de +7 à +8Pts.

Les anticipations de baisse des taux par la FED début septembre -remontés vers 70% la veille- retombent lourdement (c'est presque du 50/50 ce soir).



En effet, l'économie américaine demeure plus robuste que prévu : elle a généré 272.000 emplois non agricoles au mois de mai, selon le Département du Travail, un nombre largement supérieur aux attentes du marché qui étaient en général de l'ordre de 175.000.

Les créations de postes non agricoles des deux mois précédents ont été légèrement révisées à la baisse, de 315.000 à 310.000 pour mars et de 175.000 à 165.000 pour avril, soit un solde total de -15.000 pour ces deux mois.

Le taux de chômage s'est accru de 0,1 point à 4%, là où les économistes anticipaient une stabilité à 3,9%, tandis que le taux de participation à la force de travail s'est établi à 62,5% (NB : le taux de chômage évoluait depuis maintenant plus de deux ans sous la barre des 4%, du jamais vu depuis les années 1950).

L'autre indication négative, c'est que le revenu horaire moyen a augmenté à un rythme annuel de 4,1% au lieu de 3,9%.



Il sera compliqué pour la FED d'adopter une tonalité assez dovish pour le FOMC de la semaine prochaine... mais au-delà des chiffres de l'emploi, les investisseurs savent qu'une baisse des taux aux Etats-Unis reste essentiellement conditionnée par un retour de l'inflation sous le seuil symbolique de 3%, ce qui est loin d'être acquis.



Il n'est pas illogique d'assister à un repli de l'Euro au lendemain de la première baisse de taux de la BCE depuis 2019... mais ce matin, quand le Dollar menaçait d'enfoncer son support, la thèse était qu'un nouvel assouplissement en septembre était incertain (tandis que la FED sera la prochaine à agir) et le geste de la BCE 'dans les cours' : l'Euro baissait -tout aussi logiquement- sur le 'fait accompli'.



Côté chiffres européens, le PIB 'CVS' du 1er trimestre a augmenté de 0,3% dans la zone euro et dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat qui confirme donc ses estimations précédentes.



Dans la zone euro, la croissance a été portée par des contributions positives des dépenses de consommation finale des ménages (+0,1 point) et des échanges extérieurs (exportations moins importations, +0,9 point).





