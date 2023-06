Devise : léger rebond du $, Livre turque dévisse-13% en hebdo

Le Dollar se redresse un peu après l'épisode de faiblesse de jeudi : il reprend 0,3% face à l'euro vers 1,0750 pour une semaine sans grand changement (le $ gagne 0,2%).

Le Dollar Index grappille 0,15% à 103,50 grâce à une hausse de 0,4% face au Franc suisse, il finit quasi inchangé face au $ canadien.



En l'absence d'indicateurs économiques, la séance du jour est restée particulièrement calme sur les changes.

Les cambistes faisant apparemment le pari d'un 'statu quo' de la Fed la semaine prochaine.



Le 'fait du jour' demeurera sans contexte le nouveau plongeon de la Lire turque de -1,5% vers un nouveau plancher historique de 23,63 qui clôture une coulée à pic de -13% sur la semaine écoulée (20,8 vendredi dernier) et de -20% en 4 semaines.

Et ce malgré la nomination d'une banquière centrale -Hafize Gaye Erkan- à l'approche monétaire orthodoxe (passée par Goldman Sachs et First Republic) et qui va tenter de calmer une inflation à +40% .





