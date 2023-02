Devise : les 'minutes' de la FED n'ont eu qu'un impact limité

Le Dollar a repris lentement son ascension après le communiqué de la FED publié à 20H.



Les 'minutes' de la dernière réunion 'FOMC' démontrent que 'presque tous' les responsables de la banque centrale américaine ont approuvé un ralentissement des hausses des taux de 75 à 25 points de base.



Mais la FED demeure 'data dependant' ce qui signifie que si la trajectoire des prix ne confirme pas la décrue amorcée au début de l'automne dernier, les resserrements monétaires se poursuivront, peut-être au-delà de 5,25%, et pourquoi pas même au-delà de 5,50%.



Le billet vert s'est hissé jusque vers 1,0605E, soit une hausse de +0,5%.



Le Dollar Index prend globalement +0,3% à 104,50 mais il n'a pas gagné de terrain face au yen (stable à 134,90).



Globalement, la journée s'est avérée calme sur le Forex, faute de 'market movers'... et les 'minutes' de la FED n'ont pas vraiment modifié la donne.





L'indice IFO publié par l'institut francfortois (réalisé sur la base d'une enquête menée auprès de 7.000 entreprises et professionnels), n'a pas non plus ému les cambistes: il a progressé comme prévu de +1Pt à 91,1 points ce mois-ci.



Si la composante des conditions actuelles s'affiche en baisse, à 93,9 contre 94,1 le mois précédent, celle des attentes s'inscrit, elle, en nette progression de 86,4 à 88,5 en février.

Cette légère amélioration de l'indice -calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands- résulte principalement de celle des perspectives générales et personnelles d'activité dans les services.

Un peu plus tôt, les investisseurs avaient eu la confirmation quele taux d'inflation allemand, mesuré par la variation en glissement annuel de l'indice des prix à la consommation (IPC), s'est établi à +8,7% en janvier 2023, selon Destatis (chiffre identique à l'estimation préliminaire du 9 février).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.