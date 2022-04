Devise : nouveau plancher de 10 ans de l'E face au $ à 1,0587

Le Dollar poursuit son ascension face à toutes les devises (notamment le Yen avec +0,7% à 128,2) et le '$ Index' inscrit un nouveau record annuel à 102,8, égalant ainsi son zénith du 15/18 mars 2020 et tutoyant son record long terme des 103,5 de mi-décembre 2016.



Il faut ensuite remonter à fin décembre 2012 pour retrouver le 'Dollar Index' au-dessus de 102,50.

Le niveau 103,5 correspond à la parité (recalculée) à fin juin 1999.

L'Euro recule face aux principales devises alors que les enquêtes sur le moral des ménages français et allemands.



L'Euro lâche -0,45% à 1,0587 et s'enfonce sous son plancher des 1,0640 du 18 mars 2020, il perd également 0,45% face à la Livre vers 0,8415, il s'effrite de -0,1% vers 1,023 face au Franc suisse.

La suspension des livraisons de gaz par Gazprom à la Pologne et la Bulgarie renforce les anticipations de tensions inflationnistes en Europe, synonyme d'affaiblissement symétrique de la devise... mais ce n'est pas tout !



Le baromètre de l'INSEE recule de 90 vers 88 tandis que la veille tandis que Le moral des consommateurs allemands plonge à son plus bas historique, plombé par la guerre en Ukraine qui fait exploser l'inflation.



L'indice GfK s'inscrit à -26,5 points, en recul de 10,8 points par rapport au mois d'avril lui-même révisé à la baisse, à -15,7 points.

Rappel: le précédent record de déprime remonte à mai 2020, avec un score de -23,1.

Signe de stabilité au plus haut niveau de la FED, Lael Brainard a été confirmée à son poste de vice-présidente



