Devise : nouveau recul du $, peu de catalyseurs

Petite journée sur le Forex avec peu d'écarts du fait de l'absence de chiffres 'macro' ce jeudi en Europe ou au Royaume Uni: les prix immobiliers ont subi une chute d'ampleur historique de -2,3% en Angleterre en novembre.La Livre grappille 0,25% face au Dollar, mais c'est surtout le Dollar qui s'affaiblit contre toutes devises (le $-Index s'est effrité de -0,2% vers 104,90).Le billet vert a reculé de -0,4% face à l'Euro vers 1,0540 et contre le Franc suisse à 0,9360, il cède 0,5% face au $ canadien.Pourtant, le rendement des T-Bonds progresse de 6Pts à 3,468% après des inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis qui progressent de +4.000 à 230.000, conformément aux attentes.Les craintes que suscitent la santé de l'économie et la menace d'une prochaine récession (grosse inversion de la courbe des taux aux US) sont loin d'être dissipées, alors que l'inflation -qui certes ralentit- se situe encore partout à des niveaux très élevés.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.