Devise : $ peut-être affaibli par Trump, prudence d'ici mardi

09/10/2020 | 19:30

Accès de faiblesse paradoxal du Dollar face à l'Euro (-0,55% vers 1,1825) en cette veille de weekend prolongé (Colombus Day le lundi 12 octobre) puisque le billet vert bénéficie d'un différentiel de rendement de +3,5Pts en 24H alors que les T-Bonds se tendent de +2Pts vers 0,7900 tandis que Bund et OAT cèdent -1,5Pt en moyenne.



Alors que le rendement de Livre reste inchangé (stabilité du 'spread' Gilts/T-Bonds) le $ chute même de -0,75% vers 1,303/E et par le même écart face au Franc suisse (à 0,9100).



Le Dollar paye peut-être les revirements de stratégie à répétition de Donald Trump, selon lequel il y a désormais 'de bonnes chances pour parvenir rapidement à un accord sur le plan de soutien économique' au Congrès, alors qu'il avait ordonné la cessation des négociations mardi soir.



Un 'stimulus package', cela signifie encore plus de déficits et de planche à billet.



Steven Mnuchin et Nancy Pelosi tenteraient de parvenir à un compris tandis que le porte-parole Républicain Mitch McConnel estime qu'il n'y aura pas d'accord avant 3 semaines (d'ici la veille des élections et probablement pas avant les élections).



Aucun 'market mover' côté chiffres macro, cette dernière séance de la semaine n'a été ponctuée que par la parution des stocks des grossistes aux Etats-Unis, lesquels ressortent en hausse de 0,4% en août 2020



