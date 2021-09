Devise : séance de volatilité réduite, l'E/$ prend 0,5% hebdo

Petite séance sur le FOREX où le Dollar reprend 0,1% face aux principales devises (après -0,2% la veille).

Le billet vert reprend tout au plus 0,2% face au Yen, +0,15% face au Franc suisse et +0,1% face à la Livre... mais rien face à l'euro (inchangé vers 1,1825) qui gagne cependant 0,5% sur la semaine écoulée.



Le Dollar n'est pas dopé par l'envol des prix à la production industrielle: ils ont augmenté de 0,7% en 'séquentiel' selon le Département du Travail et de 0,3% en donnée 'core' (hors alimentation, énergie et négoce).



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'établit en août à 8,3% en données brutes et à 6,3% en donnée 'Core', en accélération donc par rapport à des hausses annuelles de respectivement 7,8% et 6,1% observée en juillet.



Malgré ces chiffres impressionnants, les T-Bonds US ont peu réagi : ils se situent exactement au même niveau que jeudi à la même heure, mais 3Pts au-dessus de la niveau de clôture à 22H.

Les cambistes n'ont pas réagi à l'augmentation de 0,6% des stocks de grossistes en juillet (ce chiffre publié par le Département du Commerce est parfaitement en ligne avec les prévisions du consensus).

Les chiffres de juin ont été révisés à la hausse pour faire apparaître une progression de 1,2%, au lieu de l'augmentation de 0,6% annoncée initialement.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.