Devise : très peu de mouvement, inflation France sans impact

Petite journée sur le Forex si l'on tient aux cours de clôture, guère différents de ceux de lundi.

Mais le Dollar a quand même fluctué entre 1,0585 et 1,0645 contre Euro, avant de finir quasi inchangé à 1,0600.

Le Dollar Index est tout aussi figé, à 104,70: zéro variation malgré 0,3% gagnés face au Franc suisse et la Livre, mais il recule d'autant face au yen à 138,85 (le Yen qui inversé la vapeur après une chute de -0,5% vers 136,9).



Le billet n'a pas réagi à la 6ème baisse consécutive du prix des logements aux Etats Unis et le recul du baromètre de la confiance du 'Conf'Board' de 106 vers 102,9 le mois dernier, alors que les économistes l'attendaient en moyenne autour de 108.

En Europe, le 'fait du jour', concerne les chiffres de l'inflation en France qui rebondissent plus que prévu (les prix à la consommation augmenteraient de 6,2% en février 2023, après +6% le mois précédent), ainsi qu'en Espagne.

Et par un malheureux hasard, l'inflation s'accompagne d'un ralentissement de la croissance qui s'est par ailleurs confirmé dans l'Hexagone.



Au quatrième trimestre 2022, la croissance du PIB de la France en volume a ralenti de nouveau (+0,1% en variation trimestrielle, après +0,2% au troisième trimestre), selon les données CVS-CJO détaillées de l'Insee, qui confirme ainsi sa première estimation.



Seule satisfaction, la consommation : les dépenses de consommation des ménages français en biens augmentent nettement sur un mois, de 1,5% en volume après une chute de 1,6% en décembre 2022 (révisée d'une estimation initiale qui était de -1,3%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.

Ce rebond s'explique principalement par la forte augmentation de la consommation d'énergie (+4%) par contrecoup du chèque énergie.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.