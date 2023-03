Devise : une stagnation totale du FOREX qui peut surprendre

Les heures ont tourné, le CPI a été publié, Wall Street a ouvert, progressé vivement s'est calmé avant de clôturer à 21H... et il ne s'est rien passé sur le FOREX : le Dollar Index finit inchangé à 103,6, tout comme l'Euro à 1,0735, le Yen à 134,2... et 0,2% de variation face au Franc suisse à 0,9130.

Quel contraste entre cette apathie du marché des changes et les taux courts qui reflètent le mieux les anticipations des marchés de taux... du le rendement conditionne justement l'évolution du billet vert.



Le T-Bond '2 ans' a connu ce mardi une volatilité assez vertigineuse : il aura fluctué entre 3,95% et pratiquement 4,400%, après la séance historique de lundi et un écart de 60Pts, sans précédent entre 4,54/3,94%.



Pour en revenir au 'CPI', le point d'orgue de cette séance, la hausse des prix aux Etats Unis s'établit à +0,4% par rapport à janvier et à 6% annualisé.

L'inflation ralentit mais seulement par 'effet de base' par rapport à février 2022, 6% constituant un 'plus bas' depuis septembre 2021.

Le Département du Travail indique qu'en données 'core' (hors énergie et produits alimentaires), l'inflation a légèrement accéléré le mois dernier pour ressortir à 0,5% en séquentiel, alors que le consensus l'attendait à 0,4%.

Cette hausse des prix a été nourrie par les coûts de la construction (de logement), des loisirs, de l'ameublement de la maison et des prix des billets d'avions.

A l'inverse, le CPI 'core' bénéficie d'un reflux des prix des voitures d'occasion et des services de santé, mais il ressort à 5,5%, conformément à la prévisions des analystes, lesquels notent qu'il s'agit d'un plus bas depuis décembre 2021...toujours dans le cadre d'un 'effet de base' (pour les consommateurs, leur pouvoir d'achat est toujours sérieusement mis à mal).



Plus près de chez nous, l'inflation en Espagne 'IPCH' (calculée aux normes européennes) a accéléré pour le deuxième mois consécutif en février, de 5,9% à 6,00%, a annoncé jeudi l'Institut national de la statistique (INE).



D'un mois sur l'autre, l'indice des prix a augmenté de 0,9%, essentiellement sous l'effet des prix du logement (+3%) et de l'alimentation et des boissons (+2%).

A titre de comparaison, l'inflation annuelle en base annualisée s'est établie à 8,5% en zone euro au mois de février.





