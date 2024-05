Après nous être intéressés aux devises particulièrement faibles (JPY et CHF), il était temps de jeter un coup d’œil de l’autre côté de la barrière. Au sein des monnaies européennes, la livre sterling tire particulièrement bien son épingle du jeu, y compris face à l’euro. Mais c’est face au dollar canadien que la configuration est des plus intéressantes.

Le Brexit ? Oublié ! L’inflation ? Maitrisée ! La croissance ? Pas pire qu’en zone euro. Au final, la livre sterling se porte bien, merci. Pour preuve, un petit graphique comparatif de sa performance depuis début 2023 face à diverses devises du G10.

Même si la performance face au franc suisse est particulièrement marquée cette année, en raison de la faiblesse globale de la devise helvétique et non pour la force du sterling, la configuration du GBPCAD est intéressante à suivre. Depuis 2015, la paire a dessiné une baisse classique en trois temps et s’est arrêtée sur une projection parfaite de ratio de Fibonacci. Sans entrer dans les détails, disons qu’un point bas majeur a été enregistré en 2022 et qu’il faut depuis travailler la devise à la hausse.

Justement, elle est en train de sortir par le haut d’une zone de congestion en débordement des 1.7390 qui devrait relancer la dynamique haussière en direction des 1.8360 voire des 1.9350. On ne parle évidemment pas ici d’un mouvement pour les prochains jours ni même pour les prochaines semaines mais d’un mouvement de fond qui devrait durer des mois.

Source : Bloomberg

Dans le reste de l’actualité, l’EURUSD a buté sur les 1.0890 mais devra enfoncer les 1.0790 pour confirmer la fin de la reprise initiée en avril et renvoyer l’euro dans sa tendance baissière face au dollar. On pourra surveiller les 103.90 (en parallèle des 1.0890) sur le dollar index avec une résistance à déborder autour des 105.30 pour relancer la dynamique haussière.