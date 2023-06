Manifestement, la fraichement nommée gouverneure de la banque centrale turque, Hafize Gaye Erkan n'a pas apprise les leçons de Maître Yoda, qui doit se retourner dans sa bobine de 35 mm. Alors oui, le relèvement du taux directeur est un revirement à 180° par rapport à la politique précédente. Mais le marché attendait plus, beaucoup plus, pour casser la spirale déflationniste de la devise nationale.

Malmenée depuis des années en raison d’une politique monétaire privilégiant la croissance économique au détriment de la stabilité des prix, les investisseurs de tout poil avaient nourris de nombreux espoirs quant à la nouvelle direction donnée par la banque centrale turque. Mais, lorsque les attentes sont fortes, le risque de déception est particulièrement élevé. Malgré un relèvement de son taux de principal taux directeur de 650 points de base (!) à 15%, le TRY a encore plongé face aux autres devises. Il faut dire qu’avec une inflation de 72% en 2022 et toujours estimée à plus de 40% cette année, le mouvement est pour ainsi dire quelque peu timide. Il marque toutefois une inflexion notable dans la politique monétaire menée par Ms. Erkan qui, si elle est confirmée, devrait finir par porter ses fruits. La hausse de l’USDTRY étant exponentielle, une correction technique ne manquera pas de se matérialiser.

Du côté des autres devises, on notera la contre-performance de l’EURO face au CHF qui a buté sur sa moyenne mobile 200 jours à 0.9837 signalant la fin du rebond initié début juin. Parallèlement, il faiblit également contre le dollar américain sans avoir rallié les 1.1068 et teste actuellement un premier support à 1.0847 qu’il faudrait tenir pour éviter une rechute plus conséquente.

L’autre fait marquant nous vient de l’Aussie. Après avoir touché notre zone cible à 0.6890/6910, il s’est nettement retourné à la baisse en réintégrant les 0.6781, résistance sous laquelle une nouvelle séquence baissière est attendue en direction des 0.6327/0.6288.

Pour rester dans les devises commodities, l’USDCAD a enfoncé la borne inférieure de son canal de consolidation à plat en cours depuis octobre 2023, désormais résistance à 1.3270/1.3362, ouvrant un nouveau potentiel de baisse sur 1.3024/1.2939. Quant au Kiwi, il a buté sur une résistance clé à 0.6234/49 sous laquelle une nouvelle salve baissière devrait se matérialiser avec un premier support à 0.6023.

Pour terminer ce tour d’horizon avec les scandies, l’USDSEK fait de la résistance sous les 10.9128 avec une première cible autour des 10.51/45 dont la rupture viendrait ouvrir un potentiel de repli plus important en direction des 10.16. Enfin, le NOKSEK vient de se heurter à une résistance horizontale autour des 1.01 avec un retour sur les 0.9525 pour les prochains mois.