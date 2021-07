Devises : Dollar affaibli par les chiffres du PIB et chômage

Le Dollar se replie légèrement contre la plupart des devises européennes : il cède 0,35% face à l'Euro vers 1.1885, -0,3% face au Yen vers 109,36 ou face au Franc suisse à 0,908.



Le billet vert apparaît encore plus faible face à la Livre sterling : -0,5% à 1,3980.

Il subit un recul plus prononcé (-0,7%) face au Dollar canadien vers 1,2440 et lâche -0,85% face au $ néozélandais à 0,7000.



Les chiffres du jour déjouent tous les pronostics et déçoivent largement.



Cela pourrait repousser la perspective d'un 'tapering' par la FED à fin 2022.



Le PIB des Etats-Unis a augmenté de 6,5% au deuxième trimestre 2021 en rythme annualisé, d'après la toute première estimation du Département du Commerce : c'est un peu mieux que les 6,4% du 1er trimestre mais c'est nettement inférieur aux +8,5% anticipés par le consensus.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent de -20.000 à 400.000, là encore, une embellie inférieure aux attentes.

Le Dollar se rapproche d'un plancher face à l'Euro, vers 1,1900.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.