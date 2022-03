Devises : Dollar figé malgré propos Powell & rendement à 2,4%

Le Dollar se montre peu volatile pour une seconde séance consécutive (parité E/$ figée à 1,110, ainsi que face au Franc suisse à 0,9330, le 'Dollar Index' reste inchangé à 98,55) alors que Jerome Powell a musclé son discours anti-inflation qui devient la priorité des priorités.



Le Dollar bénéficie pourtant d'un avantage en termes de rémunération avec +23Pts en 48H pour le '10 ans' tandis que le rendement des OAT grimpe de +18Pts vers 0,985% dans l'intervalle.

Face à un Yen qui rapporte 0,1%, le Dollar gagne en revanche +1% à 120,7.



Mais la vedette du jour, c'est la Livre Sterling qui gagne +0,6% face à l'euro et +0,7% face au $ (alors que les ' Gilts' UK rajoutent seulement +7Pts à 1,708%) et confirment leur décorrélation par rapport aux T-Bonds US depuis 1 semaine... et surtout depuis 24H, suite au ton 'faucon' de Jerome Powell.



La FED pourrait relever de façon plus agressive les taux de référence, et passer à un rythme de 0,50 point de base lors de futures réunions (mai et juin selon Goldman Sachs) car le risque de récession ne semble pas constituer une menace dans les 6 ou 9 prochains mois... mais attention, l'inflation n'était pas non plus jugée préoccupante en mars 2021.



Enfin, le 'bilan' (Balance Sheet) de la BCE vient d'atteindre un record de 8.700MdsE alors que la banque a acheté 13MdsE d'instruments obligataires la semaine passée (tout en achevant son programme PEPP): le 'bilan de la BCE atteint 82% du PIB de l'Eurozone contre 37% pour la FED et 136% pour la BoJ (japon).



