Devises : Dollar soutenu par des spéculations sur un tapering

L'accélération haussière du Dollar vendredi (entre 1,1840 et 1,760 face à l'Euro) est venu conclure un mouvement de reprise amorcé dès le vendredi précédent (30 juillet) après un flirt avec les 1,1900/E.

Cette fermeté ne se dément pas ce lundi avec un nouveau gain qui avoisine les +0,2% à 1,1740.

Revoici le Dollar au contact avec ses sommets de fin mars face à l'Euro.



Le billet vert grappille également +0,2% face à la Livre et grimpe de +0,6% face au Franc suisse (à 0,92000) et se montre stable face au Yen.



Les cambistes s'attendent à la mise en place d'un 'tapering' cet automne Réserve fédérale n'a pour l'instant communiqué aucun calendrier relatif au resserrement de sa politique monétaire, estimant que la récente augmentation des prix n'était pas de nature à engendrer de décision à court terme.



Pour son président, Jerome Powell, la poussée au niveau des prix n'est que 'transitoire' et les investisseurs espèrent voir ce diagnostic se matérialiser dans les chiffres qui paraîtront après-demain.

Le rendement des T-Bonds US se dégrade de +1,5Pt à 1,31% contre 1,2950% vendredi en clôture.

Les cryptos poursuivent leur envolée du weekend avec des gains moyens de plus de 5% (et +10% en 72H) avec le retour de 'l'appétit pour le risque' suite aux 'NFP' publié vendredi (le Bitcoin flirte avec les 46.000$).



Emploi toujours : le rapport 'JOLT' des emplois à pourvoir bat un record historique avec 10,2 propositions de jobs non satisfaites... ce qui laisse craindre des tensions salariales à moyen terme.







