Devises : E/$ plutôt stable, £ affaiblie par 'no deal Brexit'

L'Euro s'effrite de -0,2% face au Dollar, vers 1,2120 mais gagne +0,2% face à la Livre, la devise la plus faible du jour et de la semaine, suite à une chute de -18Pts de base de sa rémunération, vers 0,172% alors que la Bank of England annonce réfléchir avec les banques à l'instauration de taux d'intérêt négatifs (malgré les dénégations de cette même BoE il y a 1 mois).



La Livre chute également de -0,5% face au Dollar, vers 1,322 alors qu'un 'no deal Brexit' pourrait être acté dès ce dimanche.



L'Euro grappille 0,25% face au Franc suisse (1,0775) mais évolue sans grand changement depuis 48H face au $ alors que les mesures de soutien monétaire à l'économie annoncées hier par Christine Lagarde sont 'sans surprise' (mais pas inférieures aux attentes).



Elle a justifié les décisions de l'institution par des perspectives économiques dégradées: le repli du PIB à l'issue de l'exercice 2020 est minoré (de -8% à -7,3%), le potentiel de reprise pour 2021 a lui aussi été revu à la baisse, passant de +5 vers +3,9%.



Il y avait quelques chiffres ce vendredi aux Etats Unis: selon le Département du Travail, les prix à la production ont augmenté en novembre de seulement 0,1% en brut comme hors alimentation, énergie et négoce, alors que les économistes tablaient sur +0,2%.



En comparaison avec la même période en 2019, les prix à la production américains se sont accrus de 0,8% le mois dernier (après +0,5% en octobre). Hors éléments volatils, le taux en rythme annuel est passé de +0,8% à +0,9% d'un mois sur l'autre.



L'indice de confiance des consommateurs du Michigan, attendu en recul modéré sur le mois de décembre (vers 76) constitue la bonne surprise du jour avec une hausse de près de +5Pts vers 81,4.



Les ménages auraient pourtant pu s'alarmer de la sévère troisième vague épidémique Outre-Atlantique, avec une hausse régulière des 'cas' de contamination depuis des semaines (qui atteignent +230.000 pour près de 3.300 décès ce jeudi 10 décembre).





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.