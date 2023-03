En dépit de la poursuite d'une politique monétaire restrictive de la part de la Banque Centrale Européenne, qui comme prévu a relevé son principal taux directeur de 50 points de base le 16 mars dernier à 3.50%, l'euro peine à enchaîner sur sa lancée haussière initiée en octobre dernier. Il semble que les cambistes estiment qu'aux cours actuels, le différentiel de taux ne milite plus pour un effet de rattrapage face au dollar. D'autant plus que la Fed va se réunir mercredi pour donner sa vision des choses.

Le statuquo observé sur la devise EURUSD prend l’effet d’un canal de consolidation horizontal en cours depuis début mars dont les bornes sont comprises entre 1.0520 et 1.0734. On surveillera avec attention le support qui correspond également à la ligne de cou d’une potentielle figure de retournement dite en "tête-épaules" dont le potentiel de baisse ressortirait à 1.0245/58. Pour les plus optimistes, il vous faudra attendre le débordement des 1.0734 pour espérer revoir les sommes de début février à 1.1012 voire même les 1.1250.

EUR/USD 2023

Par mimétisme, le dollar index (DXY) reste bloqué sous 105.70 avec un premier support à 103.45 qu’il serait heureux de préserver pour éviter d’aller retester les bas de février à 100.80.Les devises commodities restent globalement sous pression baissière malgré le rebond de la semaine dernière. On surveillera les premières résistances à 0.6740/68 sur l’Aussie et 0.6303/40 sur le Kiwi pour renforcer les positions vendeuses.

La livre sterling devrait également être à l’honneur dans la mesure où la BoE devrait se réunir ce jeudi. Face au dollar, elle oscille à l’intérieur d’un triangle ouvert de bornes 1.1827 et 1.2419 tandis que contre l’euro, elle est proche de la ligne qui joint les sommets depuis 2022, résistance autour des 1.1438.Du côté des scandies, l’USDSEK a finalement buté sur la borne supérieure de son canal horizontal à 10.65/75 avec les 10.34 voire les 10.16 en ligne de mire. Enfin, l’USDNOK s’offre un petit répit sous les 10.75 avec un premier soutien à 10.44 pour conserver sa vigueur haussière en direction des 10.88/11.00.