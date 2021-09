Devises : Euro et Dollar s'affaiblissent face à toutes autres

Etrange lundi sur le FOREX où le Dollar et l'Euro s'affaiblissent très nettement (-0,5% en moyenne) contre le Franc suisse, le Yen et surtout la Livre qui bondit de +0,6% aussi bien contre l'E qui contre le $.

La paire E/$ reste quasi stable (autour de 1,1725), ce qui apparaît logique vu l'absence de différentiel de rémunération entre les Bunds et les T-Bonds (qui se détendent de -4Pts de base respectivement).



La chute des bourses, des crypto-actifs a quelque peu éclipsé la spéculation sur le calendrier d'un 'tapering' de la Fed et le risque de 'shutdown' aux Etats Unis si le plafond de la dette n'est pas relevé d'ici octobre.



Ce psychodrame du 'shutdown' est aussi vieux que les excès de déficit US (depuis l'an 2000, dernière année de budget équilibré).

Janet Yellen avertit les membres du Congrès que les 'conséquences seraient catastrophiques'.

La catastrophe bien sûr sera évitée, comme chaque fois et la principale question porte donc sur le 'combien' : quel montant de dépassement le Congrès votera t'il cette fois-ci ?

Cela permettra de tenir 'combien' de semaines ou de mois avant de devoir rediscuter et rajouter encore plus de dette ?

L'autre raison de la baisse du Dollar, c'est que de nombreuses banques centrales s'apprêteraient à relever leurs taux pour combattre l'inflation, la banque de Norvège serait la 1ère en Europe.



