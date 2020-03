Devises : Euro plombé par de sombres perspectives en Allemagne

30/03/2020 | 19:51

L'Euro rechute de -1,1% vers 1,102 face au $ alors qu'on observe une chute spectaculaire de l'indice de confiance des milieux d'affaires en Europe.

A noter, également, les prévisions du comité des 'sages' qui conseille Merkel: ils anticipent un PIB en recul de -2,8% à -5,4% en Allemagne en 2020.



Le Dollar progresse en revanche face au Dollar canadien, de +1,5% vers 1,415% alors que les producteurs de pétrole de sables bitumineux de l'Alberta sont confrontés à une situation critique: le baril se négocie 5$ alors que l'Arabie Saoudite accroît encore sa production à 10,6Mns de barils/jour.



Le Canada pourrait voir s'effondrer son secteur pétrolier et voir son chômage exploser dans quelques semaines.



Outre Atlantique, les ventes de maisons individuelles en instance aux Etats Unis sont ressorties en hausse de +2,4% (contre +0,5% attendu) mais il pourrait ne s'agir que d'une projection et non de la réalité de terrain.



Les indices ISM des directeurs d'achat pour le mois de mars (qui seront publiés dans les jours qui viennent) devraient s'effondrer, à l'image des indices PMI dévoilés la semaine dernière. Le rapport mensuel sur le marché du travail américain - qui sera officialisé vendredi - pourrait quant à lui faire apparaître des destructions d'emplois en mars, une première depuis 2010.



