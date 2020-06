Devises : Euro soutenu depuis 1 semaine par espoir+500Mds BCE

03/06/2020 | 20:15

Le rallye haussier des indices européens s'inspire d'une 'annonce majeure' de la BCE attendue avec ferveur depuis les premières rumeurs d'une augmentation du programme d'achat de la BCE de 500MdsE que Christine Lagarde devrait officialiser demain.



Les spécialistes du FOREX s'en inspirent depuis une semaine, anticipant une hausse de la demande d'Euro pour détenir des actifs libellés dans cette devise: l'Euro a encore gagné +0,6% ce mercredi, à 1,1240/$, il grimpe de +0,9% face au Yen à 122,4 et de +0,6% face au Franc suisse à 1,0800.



Le billet a en revanche peu réagi à la publication de ce qui fait figure de chiffre 'miracle' : l'enquête d'ADP révèle que le secteur privé américain n'aurait détruit que 2.760.000 emplois le mois dernier alors que le consensus moyen des économistes -étayé par les récent chiffres du Département du Travail- s'établissait autour de -9 à -9.500.000.



Cette publication témoigne donc d'une franche amélioration par rapport aux 19.557.000 destructions de postes enregistrées en avril, chiffre d'ailleurs révisé en baisse par rapport à une estimation initiale qui était d'une perte de 20.236.000 emplois.





Par ailleurs, l'indice ISM (Institut for Supply Management) s'est redressé vers 45,4 pour le mois écoulé, contre 41,8 en avril, c'est un peu mieux que le consensus de 44.



Le Département du Commerce fait en revanche état d'une baisse de -13% des commandes à l'industrie aux États-Unis en avril.



Mais c'est une baisse un peu moins marquée que ce qu'anticipaient les analystes, qui misaient sur un recul de -14%.



Les commandes de biens durables ont quant à elles reculé de -17,7% au mois d'avril.



L'Euro a pu être logiquement soutenu par des chiffres meilleurs que prévus : l'indice composite de l'activité globale d'IHS Markit a rebondi de +11,1 vers 31,9 en mai (+30,5 en estimation flash). Il continue malgré tout de signaler une contraction sévère de l'activité.



Par ailleurs, à 30,5 en mai (contre 28,7 en 1ère estimation), l'indice PMI IHS Markit de l'activité de services dans la zone euro s'est fortement redressé par rapport au creux historique enregistré en avril (12,0). Il atteint au passage un sommet de trois mois.









