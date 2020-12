Devises : FOREX calme, £ affaiblie après accord Brexit UK/UE

Peu de volatilité sur le FOREX ce lundi, avec un Dollar qu'il s'affaiblit à la marge (-0,1% à 1,2200/E) alors que le rendement des T-Bonds se tend de 2Pts à 0,95%, c'est à dire l'inverse de ce qui est observé sur les 'Bunds' (-2Pts de base).



Après une semaine de suspens, Donald Trump s'est résolu à ratifier hier un plan de relance de l'activité (900Mds$ + chèques de 600$ aux ménages en difficulté) qui va permettre à des millions d'américains (chômeurs en fin de droits, salariés précaires) d'éviter de se retrouver dans une situation critique (impossibilité de payer les loyers, de rembourser les échéances de prêts immobiliers ou étudiants, etc.).

La raison du blocage ? Trump souhaitait que le 'chèque' soit de 2.000$ (une sorte de cadeau de fin de mandat ?) par ménage... et ce sont les membres de sa propre majorité qui ont rejeté cette demande bien plus généreuse.



Aucun indicateur économique ou presque n'est prévu à l'agenda de la semaine mais on a pris connaissance ce lundi d'une progression du chômage de +0,9% au mois de novembre en France, à 3.828Mns en catégorie 'A'.



La Livre Sterling lâche -0,7% face au $ (vers 1,343/$), 4 jours après la signature d'un accord commercial (après la clôture des marchés) jeudi... comme beaucoup s'y attendaient apparemment.



