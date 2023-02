Devises : FOREX moins euphorique que le Nasdaq après J.Powell

Petite séance sur le FOREX avec un Dollar un peu figé (contrairement au Nasdaq mardi soir) après le discours de Jerome Powell prononcé à Washington.

Le président de la Fed, a assuré qu'il n'excluait pas d'accélérer le rythme des hausses de taux de la Réserve fédérale si de solides indicateurs économiques le justifiaient (le dernier rapport sur l'emploi a montré que le marché du travail restait sous tension, tout comme les salaires aux Etats Unis)... mais ce n'est pas cela que Wall Street a voulu retenir: la phrase clé concernait l'inflation qui est 'en voie de modération rapide'.



Et si l'inflation recule, les taux de la FED en feront autant, les marchés en sont convaincus.



Les analystes de Danske Bank soulignent que 'Les marchés s'attendaient à un virage clairement restrictif après les chiffres de l'emploi très supérieurs aux attentes, mais ces inquiétudes ne se sont pas matérialisées'.



Et aussitôt, le Dollar a vivement rétrogradé alors qu'il tentait de soulever une résistance face à l'Euro, lequel basculait symétriquement sous 1,0700 et même 1,0670.

L'Euro s'est vite repris (à 1,0725) et améliore encore un peu ses niveaux à 1,0740$ (+0,2%).

Le Dollar Index s'effrite de seulement -0,1% vers 103,30 après avoir culminé vers 103,9 avant que J.Powell prenne la parole.



C'est la Livre qui reprend le plus de terrain face au billet vert (avec +0,4%), devant le Franc suisse (+0,3%).



