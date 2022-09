Devises : $-Index a un nouveau zénith, l'Euro sous 0,9600$

Le Dollar poursuit sa hausse et enchaine les records annuels avec un Dollar-Index qui gagne 0,3% à 114,4 (et un gain qui dépasse +15% cette année).



Le billet vert gagne +0,3% et l'Euro recule sous les 0,9600 (vers 0,9580), se rapprochant de son plancher des 95,6$ testé lors du 'flash krach' de lundi vers 2H55 du matin: ce dernier avait désintégré la Livre de -4% en 3 minutes lui avait fait inscrire un plus bas historique de 37 ans, à 1,0370$ avant un rebond vers 1,0700 (-0,1% à 1,0670).

Le Dollar recule de 0,2% face au franc suisse mais progresse d'autant face au Dollar canadien.

Le $ a été plutôt soutenu par plusieurs statistiques, majoritairement positives avec un indice de confiance des ménages en hausse de +4,5Pts à 108 contre 103,5.



Côté immobilier, les ventes de logements ont fortement rebondi, de 28,8% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis au mois d'août, soit un volume annualisé CVS de 685.000.



En parallèle, l'indice 'S&P Case Shiller' trahit une baisse des prix pour le troisième mois consécutif dans les 20 plus grandes agglomérations américaines avec une progression ramenée à 16,1% sur un an en juillet après +18,7% en juin (révisé de +18,6%), le consensus tablait sur +17%.



Les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont légèrement fléchi (-0,2%) au mois d'août, selon les statistiques officielles du Département du Commerce (les économistes prévoyaient en moyenne une baisse de 0,3%).



Les commandes de biens durables hors aéronautique -un baromètre très suivi des projets d'investissement des entreprises- ont augmenté de 0,2%. En excluant le secteur de la défense, la statistique affiche un repli de 0,9%.









Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.