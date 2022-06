Devises : $-Index au +haut, crypto-krach, BTC divisé par 3

L'Euro poursuit sa chute et aligne une 3ème séance à -0,8/-0,9%, vers 1,0430$ (1,0418 au plus bas), là encore liée aux anticipations d'un tour de vis de 75Pts et non plus 50.



L'opinion majoritaire pas plus tard que vendredi matin (10 juin) voulait que la Fed annonce ce mercredi un relèvement de 50 points de base à l'occasion de la présentation de ses décisions de politique monétaire... mais l'hypothèse 75Pts serait proche de 50% pour ce 15 juin et de 70% pour fin juillet (si la FED se contente de 50Pts dans l'immédiat).

Le Dollar Index grimpe de +0,6% à 104,70 et retrace son zénith annuel de fin mai : il profite surtout de la faiblesse de la Livre (-1,3%) tombée à 1,2150.

Il a également établi un nouveau record face au yen vers 135 avant de consolider vers 134,2 (-0,2%) et frôle la parité avec le Franc suisse (+0,9% à 0,9970).



Les banquiers centraux sont dans une position délicate : s'ils semblent décidés à lutter farouchement contre l'envolée de l'inflation, ils risquent aussi de faire dérailler la croissance en la bridant.



L'or et l'argent, valeurs refuges contre l'érosion monétaire et la perte de confiance dans la monnaie/dette restent plombés par la hausse des rendements obligataires et reculent de -1,5% respectivement, malgré une inflation forte qui s'installe dans la durée.



Les 'cryptos' -présentées comme de l'or numérique- ne servent pas de refuge puisque l'ensemble du secteur se crashe de -15%, l'Ethereum de -19,5% vers 1.225 (ex-zénith de janvier tout comme le Solana et le Dogecoin avec -18%).



Le Bitcoin dévisse de -16% vers 22.900$ (valeur divisé par 3 depuis les 68.900$ de mi-novembre)... et la route de l'ancien record des 18.890 de fin 2017 semble grande ouverte. Très symboliquement, la capitalisation du 'BTC' retombe sous les 500Mds$, vers 455Mds$, l'Ethereum ne pèse plus que 149Mds$, soit moins du tiers du BTC.

En 4ème position (on exclut les stablecoin), le 'BNB' représente seulement 36Mds$ (contre environ 100 il y a 6 mois), le Cardano et le XRP (Ripple) un peu plus de 15Mds$ et Solana (6ème hors stablecoin), bascule sous les 10Mds$ de 'capi' contre 100Mds$ le 7 novembre 2021.









