Devises : $-Index au plus bas malgré stats US très robustes

Le Dollar est reparti un peu à la baisse ce jeudi soir, à l'issue d'une séance relativement peu volatile malgré plusieurs chiffres US assez robustes.

Le billet vert cède -0,35% vers 1,0835E, même écart face au Yen et la Livre, il ne résiste que face au Franc suisse à 0,9160.



Le Dollar Index retombe près de son plancher à 102,00 (au plus bas depuis fin mai 2022) et c'est assez paradoxal puisque le marché du travail US demeure extraordinairement vigoureux (un paramètre qui préoccupe au 1er chef la FED).

Les inscriptions hebdo aux allocations chômage aux Etats-Unis ont reculé de 15.000 lors de la semaine du 9 janvier, s'établissant à 190.000 contre 205.000 la semaine précédente, selon le Département du Travail.

Le chômage retrouve ses niveaux planchers de 2022 et la moyenne mobile sur quatre semaines, - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - laisse apparaître un recul de 6.500 d'une semaine à l'autre pour s'établir à 206.000.



Enfin, autre surprise: prenant le contrepied intégral du piètre indice 'Empire State' publié la veille, l'indice 'Philly Fed' montre au contraire une embellie de l'activité dans l'industrie manufacturière du nord-est des Etats-Unis: l'indice est remonté à -8,9 après être tombé -13,7 en décembre, alors que les économistes prévoyaient un redressement plus limité, autour de -11.

Il s'agit de la septième fois qu'il évolue sous la barre de zéro ces huit derniers mois.

Le sous-indice de l'emploi s'est nettement amélioré, passant de -0,9 à +10,9 d'un mois sur l'autre, tout comme celui des nouvelles commandes, qui a progressé tout en demeurant en territoire négatif, à -10,9.



L'indicateur le plus faible publié par le Département du Commerce concernait l'immobilier : repli de 1,4% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis le mois dernier, à 1.382.000 en rythme annualisé, un niveau toutefois un peu supérieur aux attentes des économistes.

Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, se sont aussi affaissés, de 1,6% à 1.330.000 en rythme annualisé en décembre, manquant ainsi légèrement le consensus de marché.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.