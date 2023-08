Devises : J.Powell redonne du tonus au $, la Livre turque -3%

Jerome Powell s'est montré très ferme sur la question de l'inflation et cette posture 'Faucon' un peu inattendue renforce le Dollar : le $-Index gagnait rapidement pas moins de 0,35% vers 104,40.

Le patron de la FED ne s'est pas embarrassé de formules alambiquées : il a douché en quelques phrases les espoirs de détente de taux dans un 'avenir prévisible'.



Le message capté par les investisseurs est qu'il n'y aura pas d'assouplissement monétaire avant que l'inflation soit proche de 2% et stabilisée autour de ce niveau.



Jerome Powell indique que 'l'inflation a ralenti mais demeure trop élevée, le problème est loin d'être complètement résolu, il n'est pas certain que la décrue actuelle des prix soit durable'.



'La croissance sous-jacente actuelle reste supérieure à la moyenne historique, ce qui pourrait entretenir des ferments inflationnistes : il va donc falloir maintenir des conditions monétaires restrictives dans la durée et la FED se tient prête à relever les taux si nécessaire.

Autrement dit, une baisse de taux n'est pas envisageable au cours des prochaines réunions de la FED et si un statu quo fait consensus mi-septembre (à 78%), c'est du 50/50 en ce qui concerne un nouveau tour de vis début novembre (objectif 5,50/5,75%).



La tendance haussière sur le Dollar est donc relancée, l'Euro se replie de -0,2% vers 1,0790, le Yen de -0,3% vers 146,3.

Au demain d'un bond de +6%, la Livre turque rechute de -3% face au Dollar et à l'Euro, vers 26,50 et 28,70 respectivement.

