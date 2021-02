Devises : Jerome Powell stabilise le $, le Yen chute encore.

(CercleFinance.com) -Il ne s'est pas passé grande chose sur le front des changes au final, avec une parité Euro-Dollar inchangée à 1,2150.

Même stabilité sur le 'câble' avec un $/£ stable à 1,4115.

Le Yen en revanche poursuit sa décrue avec encore -0,6% à 105,9 et qui a même reculé jusque vers 106,00.

Le $ s'apprécie légèrement face au Franc suisse et ne se repli que face au $ canadien (-0,45% à 1,2525).



Jerome Powell -lors de sa seconde journée d'audition devant le Congrès- a tenté de rassurer sur l'inflation: il avait évoqué 2022 pour le test de l'objectif des 2% mais comme ça n'avait pas suffi à calmer le jeu, il évoque un délai de 3 ans (donc fin 2023) avant d'envisager un débordement des 2%.



Peu importe que la crédibilité d'un tel pronostic (l'inflation 'core PCE' est passée de 0.9% à 1.5% en 6 mois, à ce rythme on sera au-delà de 2% cet automne), le rendement du Dollar s'est stabilisé vers 1,375% (après 1,434% au plus haut).

La conjoncture semble très solide aux Etats Unis et cela se ressent dans la construction: le Département du Commerce annonce qu'après un bond de 5,5% en décembre 2020, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont encore augmenté de 4,3% le mois dernier à (malgré les intempéries) pour un volume annualisé de 923.000 unités, un niveau bien supérieur au consensus.



Le prix médian de vente s'est établi à 346.400 dollars sur le mois de janvier et le stocks de logements neufs prêts à la vente est ressorti à 307.000 à fin janvier, soit quatre mois d'offre au rythme d'écoulement actuel.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.