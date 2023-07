Le loonie et le kiwi ont assuré le spectacle la semaine dernière. Le premier s'est infléchi face à ses principaux concurrents tandis que le second s'est offert une respiration haussière. Au point de permettre au kiwi-cad de reprendre près de 3% sur la semaine. Simple sursaut ou nouvelle tendance naissante ? Voyons cela dans le détail.

Vous l’aurez compris, il faut savoir faire preuve d’ouverture lorsque l’on aborde les devises. Car en dépit des perspectives d’un nouveau tour de vis monétaire aux Etats-Unis, le dollar ne parvient pas à s’extraire de son canal de consolidation à plat en cours depuis début février. Alors, oui il faut aller chercher les potentielles pépites un peu plus loin que sous son nez et une nouvelle fois n’est pas coutume, j’aime regarder les devises qui sont sous le signe de la pluralité. Pourquoi ? Regarder une seule paire de devise et en tirer des conclusions est comme regarder par le bout de la lorgnette : votre vision est parcellaire, limitée donc plus ou moins fortement biaisée. Maintenant vous regardez une dizaine de cross qui pointent dans le même sens. Bingo, vous tenez peut-être une idée.

A ce jeu, le CAD et le NZD sont sortis du bois. Le premier s’est en effet déprécié contre la livre, le dollar, l’Aussie et l’euro. Le second a entamé une remontada face à ces mêmes devises ! Autant dire que le NZDCAD doit avoir pas mal bougé la semaine dernière. Pour s’en convaincre, il suffit de jeter un coup d’œil au graphique suivant.

(Source : Bloomberg)

La hausse de la semaine dernière a permis à la paire de retester sa résistance horizontale autour des 0.8260, avec un potentiel excès sur 0.8330, dont le débordement devrait donner du crédit à la fin de la correction entamée en fin d’année dernière. La validation des divergences baissières, en dépassement des 58% sur le RSI 21 jours, viendra confirmer cette nouvelle dynamique haussière.