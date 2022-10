Emilie Servoz Rédactrice Suivre 52 Tous ses articles Devises : Le pari le plus consensuel de l'année bat de l'aile 26/10/2022 | 15:18 Emilie Servoz 26/10/2022 | 15:18 Envoyer par e-mail :

L'euro est repassé au-dessus de la parité avec le dollar pour la première fois en un mois mercredi, après que de mauvaises données économiques américaines ont renforcé la spéculation sur un ralentissement des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale. La monnaie unique est remontée à 1,0048 USD, son plus haut niveau depuis le 20 septembre. La livre sterling a de son côté progressé de 0,9% à 1,1574 USD, de retour sur son cours du 14 septembre. La veille, elle avait progressé de 1,6%. Les marchés ont trouvé du réconfort dans la nomination de Rishi Sunak, au poste de premier ministre britannique. Le dollar a également baissé par rapport au yen japonais, en revenant à 147 JPY pour 1 USD. "C'est une continuation de la vente du dollar que nous avons observé depuis la fin de la semaine dernière. Les marchés anticipent un ralentissement potentiel du rythme des hausses de la Fed", a déclaré Lee Hardman, analyste des devises chez MUFG. "Nous ne pensons pas que cela se produira lors de la prochaine réunion en novembre, mais il est certain que d'ici décembre, il y a une plus grande probabilité qu'ils puissent réduire le rythme à 50 points de base plutôt qu'aux 75 points de base que nous avons vus récemment", a-t-il ajouté. Le rythme agressif du resserrement de la Fed a fait grimper le dollar cette année. Les responsables de la Fed ont commencé à faire entendre leur désir de ralentir le rythme des augmentations prochainement, selon un article du Wall Street Journal de vendredi, sous la plume d'un journaliste réputé pour être bien informé sur les questions monétaires. L'immobilier sous surveillance Cette tendance a été renforcée par les données publiées mardi, montrant que les prix des logements américains ont baissé en août en raison de la hausse des taux hypothécaires qui a sapé la demande, dernier signe en date que les hausses de taux de la Fed ont déjà pour effet de ralentir la plus grande économie du monde. Les traders et les économistes prévoient une autre augmentation des taux de 75 points de base mercredi prochain, mais les paris sont lancés pour la réunion de décembre. Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a poursuivi sa descente depuis le sommet pluriannuel de 4,338% atteint la semaine dernière. Il est revenu autour de 4,07%. Le dollar canadien s'est également raffermi jusqu'à 1,3512 CAD pour 1 USD, son meilleur niveau des trois dernières semaines. La Banque du Canada doit prendre une décision de politique monétaire à 16h00 aujourd'hui. Le DJ FXCM Dollar Index compare l'USD à un panier de quatre devises (EUR, GBP, JPY, AUD). On voit l'inflexion baissière récente Le dollar s'est également affaibli ailleurs, par exemple en perdant environ 0,5% par rapport aux couronnes norvégienne et suédoise, et plus de 1,5% par rapport au yuan offshore chinois. Hausse aussi pour le dollar australien, à 0,64735 USD.

