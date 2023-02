Yves Sanquer Spécialiste des Taux Suivre 1 Tous ses articles Devises : Les devises "commodities" reprennent leur souffle, le dollar proche d’un point tournant 22/02/2023 | 09:00 Yves Sanquer 22/02/2023 | 09:00 Envoyer par e-mail :

La semaine dernière, les devises liées aux commodités ont continué de digérer une partie des gains réalisées au cours des mois précédents dans le sillage du repli des matières premières. A l'inverse, la livre sterling s'est plutôt bien comportée tout comme celle de son ancienne colonie, la roupie indienne qui a su tirer son épingle du jeu. Depuis la publication des NFP plus importantes que prévu en début de mois, un coup d'arrêt a été porté à la hausse des matières premières comme le souligne Jordan dans son bilan hebdomadaire. Par mimétisme, les devises liées aux matières premières communément appelées "commodity currencies" en anglais, ont également plié et se retrouvent désormais proche de supports clés. Ainsi, l'AUDUSD est proche de son bas de canal ascendant en cours depuis octobre dernier à 0.6780, niveau qui correspond également au niveau de la moyenne mobile 200 jours tandis que le NZDUSD se rapproche de la ligne de cou d'une formation de retournement baissière en double sommet dont le potentiel théorique, si la figure venait à être confirmée, ressort à 0.5890/0.6025. Enfin, l'USDCAD teste le haut d'une configuration en triangle à 1.3540/1.3600 avec 1.40 en ligne de mire en cas de débordement. On notera par ailleurs que le dollar Index (DXY) est également proche d'un point tournant à 104.70 qui, en cas de débordement, viendra ouvrir un potentiel de reprise plus important à 107.80 voire 109.45. Le support à surveiller en parallèle sur l'Euro est 1.0665/20. Pendant ce temps, la roupie indienne continue son rebond technique contre les autres devises asiatiques, notamment contre le won sud-coréen mais également contre certaines devises européennes à l'image du franc suisse et de l'euro (+/-0.90%). De son côté, le yen continue de reculer depuis son top face au dollar à la mi-janvier. Le USD/JPY reste bien orienté au-dessus des 132.65 avec une première zone de résistance à 137.75/139.03. Enfin, pour les amateurs de carry trade, les meilleurs performeurs depuis le début de l'année sont les devises sud-américaines (MXN, CLP, BRL et ARS) ainsi que le HUF (Hongrie) et le CZK (République Tchèque) contre l'euro. A l'autre bout du spectre, les pires performeurs sont le ZAR et le NOK.

