Devises : Mario Draghi attendu par les cambistes

25/07/2019 | 12:57

Jeudi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne attendait le verdict de la Banque centrale européenne (BCE), dans environ une heure. La Fed se livrera au même exercice la semaine prochaine. Pour l'heure, l'euro restait stable à 1,1140 dollar.



On a appris ce matin que l'indice Ifo mesurant le climat des affaires en Allemagne en juillet avait reculé à 95,7 points, alors qu'il était attendu à 97,1 points, et après 97,5 points précédemment. La situation de la première économie de la zone euro semble donc s'aggraver.



Quid de l'issue imminente du conseil des gouverneurs de la BCE, qui sera suivi de la conférence de presse de Mario Draghi ? 'Les investisseurs sont persuadés que la BCE va assouplir encore sa politique monétaire, mais pas avant le mois de septembre', résume ce matin un analyste parisien, avec la mise à jour trimestrielle des prévisions économiques de l'établissement émetteur.



Mais selon ce spécialiste, il existe des éléments plaidant pour une action immédiate : 'Face à ces arguments en faveur du report de la décision de la BCE, on peut mettre en avant qu'une détente rapide de la politique monétaire européenne permettrait de donner une ' assurance ' face à la possible dégradation des relations commerciales internationales ces prochains mois. Elle permettrait d'éviter une détérioration autoréalisatrice des anticipations des agents économiques.'



Et de terminer : 'De plus, alors qu'il fait peu de doute que le Fed va baisser ses taux directeurs de 25 points de base la semaine prochaine, la BCE éviterait, en devançant cette annonce, qu'il en résulte une forte appréciation de l'euro'.



