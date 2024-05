Le dollar australien s’est offert une petite envolée notamment face aux principales devises commodities même si la banque centrale australienne (RBA) n’a pas adopté une posture aussi hawkish qu’espérée par certains cambistes. Il n’empêche, la devise australienne fait désormais face à de sérieuses résistances dont il faudra s’affranchir pour espérer continuer le récent rallye.

Les récents gains affichés par l’Aussie font notamment écho aux spéculations quant à la position de la RBA. Il faut dire que les chiffres concernant l’inflation n’étaient pas fameux, le CPI étant ressorti à +3.5% contre +3.4% attendus et d’aucun espérait que la banque centrale adopterait une posture conservatrice pour se laissant la possibilité de resserrer ses taux si nécessaire. Malheureusement, les investisseurs en sont restés pour leurs frais. Les taux sont restés inchangés à 4.35% et une hausse des taux a été exclue. De ce fait, il faudra trouver une source de carburant pour permettre à la devise australienne de continuer son rallye haussier. Les graphiques ci-dessous illustrent parfaitement le propos. L’AUDNZD fait désormais face à une importante zone de résistance horizontale autour des 1.1045 que l’on pourra mettre en parallèle des 0.9057/0.9110 sur l’AUDCAD. A plus court terme, l’AUDUSD rencontre également une résistance à 0.6640.

Source : Bloomberg

Dans le reste de la galaxie forex, l’EURUSD est stable autour des 1.08 avec les 1.0890 comme résistance à ne pas dépasser pour préserver le canal de tendance baissière en cours depuis le début de l’année. De son côté, l’USDJPY a touché et rebondi sur le haut de sa zone de soutien à 151.90 avec une première résistance à 158.30.