Devises : $ affaibli à la veille du NFP, cause pas évidente

Le Dollar poursuit son repli, et pas seulement de façon nette face à l'Euro comme la veille : le Dollar Index cède 0,25% ce jeudi.

Le billet vert lâche -0,35% à 1,1875/E mais perd plus de 0,5% face à la Livre Sterling et au $ canadien (1,3835 et 1,255 respectivement).

Il résiste face au yen (-0,05%) et face au Franc suisse avec -0,1% à 0,9145.



Il est difficile de relier la baisse du Dollar aux seules données 'macro' du jour

La surprise est plutôt positive côté chômage (à la veille du 'NFP') : recul de -14.000 des inscriptions au chômage à 340.000, contre un consensus de -7.000.



Du positif également du côté du déficit commercial qui s'est réduit de -4,4Mds$ à 70,1Mds$ au mois de juillet, sous l'effet combiné d'une hausse des exportations et d'un léger repli des importations.



Le déficit commercial des Etats-Unis avec la Chine s'est réduit de 2 Mds à exactement 25Mds de dollars.



La grosse déception du jour concerne la productivité non-agricole qui est revue à la baisse de -0,2%, à +2,1% aux Etats-Unis au deuxième trimestre 2021 en rythme annuel, selon la deuxième estimation du Département du Travail, le consensus tablait au contraire sur une révision à la hausse vers 2,4% (après +4,3% au 1er trimestre)... et les coûts unitaires salariaux se sont accrus de 1,3%.

C'est un peu 'court' pour justifier un repli de -0,25% du $.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.