Devises : $ apparemment +vigoureux, mais l'Euro en net repli

Le Yen s'est montré le plus vigoureux ce jeudi avec un gain de +0,85% face à l'Euro et de +0,2% face au Dollar.

La Livre a également survolé le FOREX avec +0,1% face au $ et +0,7% face à l'Euro.



Notre devise se replie de -0,65% face au $ vers 1,1080 alors que sa rémunération recule de -10Pts s'agissant des OAT (vers 0,98%), les Bunds de -11Pts, ainsi que les BTP italiens).

Dans le même temps, les T-Bonds US n'ont effacé que -3Pts à 2,33%.

Le Dollar Index rebondit de +0,5% à 98,3 et efface les 3/4 de ses pertes de la veille: il doit 90% de cette performance à la faiblesse de notre monnaie unique, l'Europe étant confrontée dès demain à une potentielle baisse de ses approvisionnements en gaz russe.

La croissance de l'Europe apparaît de plus en plus vulnérable -et donc sa devise- à sa dépendance énergétique, contrairement aux Etats Unis: l'Euro pourrait bien s'affaiblir prochainement sous les 1,0800$, ce qui serait un vrai signal d'alerte pour la BCE qui pour l'heure ne veut pas monter ses taux directeurs (le 'refi' reste négatif à -50%).



Cette journée de jeudi fut la seconde consécutive dominée par la publication des chiffres de l'inflation: selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee, les prix à la consommation en France augmenteraient de 4,5% sur un an en mars 2022, un taux annuel en vive accélération donc après celui de 3,6% observé le mois précédent... et sans le blocage des tarifs de l'électricité et du gaz, l'inflation caracolerait à 6%.



Aux Etats Unis, l'inflation s'établit à 6,4% et le 'Core PCE' (taux d'inflation hors énergie et autres variables volatiles) grimpe de 5,4% en février, contre 5,2% en janvier: ces chiffres d'inflation concernent une période antérieure à la flambée de l'énergie et des matières premières du mois de mars dont l'impact est évalué à +1,5%.

L'inflation US est donc virtuellement au-delà des 8% en mars, l'inflation 'core' devrait flirter avec les 7%.

Les dépenses des ménages américains ont progressé de seulement 0,2% (au lieu de 0,5% attendu), c'est le premier signe tangible de l'impact de l'inflation sur la consommation des ménages, avec un prix de l'essence en Californie doublé par rapport à fin mars 2021.



