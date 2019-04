Devises : attentisme avant le point d'orgue du BLS

05/04/2019 | 12:59

Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne demeurait stable face à sa contrepartie américaine, à 1,1229 dollar (+ 0,07%), suivant une tendance similaire sur l'ensemble de la semaine (+ 0,10%). L'euro est également neutre face aux autres grandes devises. Le rapport sur l'emploi américain attendu dans l'après-midi suscite l'attentisme.



Ce matin, les cambistes ont pris connaissance d'une statistique allemande qui, à la différence des dernières, n'était pas décevante : la production industrielle du pays a augmenté de 0,7% entre janvier et février, contre une anticipation de + 0,6% du consensus et après - 0,8% précédemment.



'La situation de l'industrie semble se normaliser', commentent les analystes de Barclays, même si 'la tendance de l'industrie manufacturière demeure menacée par la faiblesse des carnets de commande'.



Quasi-stable sur la semaine à 0,86 livre l'euro, le sterling ne réagit plus guère aux développements du Brexit.



L'attentisme des cambistes s'explique surtout par la 'statistique reine' attendue cet après-midi des Etats-Unis, le rapport sur l'emploi pour le mois de mars du Bureau of Labor Statistics (BLS). Après 20.000 créations de postes seulement en février, le consensus anticipe un chiffre de 175.000 pour le mois dernier, ainsi que le maintien du taux de chômage à 3,8%.



La confiance domine : à propos de la séance d'hier, un analyste indique d'ailleurs que 'le dollar s'est apprécié après la publication des chiffres hebdomadaires de demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis, au plus bas depuis 1969'.



