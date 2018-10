Devises : attentisme avant les annonces européennes

16/10/2018 | 12:55

Mardi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne demeurait juste au-dessous du seuil symbolique de 1,16 dollar, comme tel est le cas depuis jeudi dernier. A cette heure, l'euro se tassait de 0,10% à 1,1571 dollar. Il suivait des tendances similaires contre le franc suisse et le yen, mais cédait en revanche 0,44% contre le sterling à 0,8768.



La confiance des investisseurs dans le dynamisme de la conjoncture américaine, dopée par les baisses d'impôts mises en place par l'administration Trump, fait depuis peu l'objet d'inquiétudes. Ainsi, on a appris hier que les ventes de détail avaient progressé de 0,1% entre août et septembre, comme le mois précédent. Mais le marché anticipait une hausse de 0,7%.



De plus, l'augmentation du déficit fédéral (qui se rapproche des 4% du PIB) consécutive à ces baisses d'impôts non financées peut refroidir les ardeurs des opérateurs. Du côté des taux longs, le rendement du T-Note fédéral à dix ans reste, à 3,17% ce midi, à proximité immédiate du record de plus de sept ans touché la semaine dernière, à 3,26%. Or il n'était que de 2,40% en début d'année.



Sur le Vieux Continent, les négociations sur le Brexit vont arriver à un tournant majeur cette semaine : si l'exécutif britannique demeure optimiste sur la conclusion d'un accord avant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, fin mars 2019, Bruxelles ne partage pas cette appréciation de la situation.



De plus, l'Italie fait toujours parler d'elle : 'le fait que le projet de budget italien doive être examiné aujourd'hui, au lieu d'hier comme initialement prévu, indique que des dissensions subsistent entre les membres de la coalition gouvernementale en Italie. Pour l'Italie, ce sera la semaine de la vérité puisque nous saurons très rapidement si la Commission européenne souhaite que Rome revoie sa copie', commentent ce matin les analystes de Saxo Banque. Même si pour l'heure, le 'dix ans' italien se détend d'une dizaine de points de base, à 3,43%.



Enfin, du côté des statistiques, on a notamment appris que le taux de chômage était resté stable en août au Royaume-Uni, à 4%. En revanche, l'indice Zew mesurant le sentiment économique en Allemagne est ressorti, pour septembre, à - 24,7, bien en dessous d'attentes de - 12,3, et après - 10,6 le mois précédent. L'indice Zew pour l'Eurozone a également déçu, en ressortant à - 19,4 contre - 9,2 attendus.



