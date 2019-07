Devises : attentisme des opérateurs avant la Fed

10/07/2019 | 12:46

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne attendait patiemment les premiers éléments de l'actualité des banques centrales qui émailleront la semaine, à commencer par la Réserve fédérale américaine. Pour l'heure, l'euro grappille 0,11% à 1,1221 dollar, suivant des tendances proches contre les autres grandes devises.



Cet après-midi, le président de la Fed, Jerome Powell, présentera devant la Chambre des représentants son rapport semestriel sur la politique monétaire, avant de rééditer l'exercice demain devant la chambre haute du parlement américain.



C'est également ce soir que sera dévoilé le compte-rendu du FOMC des 18 et 19 juin. Notons que la BCE publiera, le 11 juillet, ce même document de synthèse pour le conseil des gouverneurs qui s'est tenu les 5 et 6 juin derniers.



A en juger par l'indicateur FedWatch du CME, la probabilité que la Fed réduise son principal taux directeur lors du FOMC de fin juillet n'est plus de 100% - même si elle est toujours de 99,7%, une baisse de 25 points de base étant donc quasi-unanimement anticipée.



Cela étant, l'éventualité d'une réduction de 50 points de base, dont voilà une semaine la probabilité implicite était proche de 30%, est tombée à 0%. Dans ce contexte, les taux longs redressent - légèrement - la tête.



'Sur le plan international, la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis montre des signes de progression : les négociations se poursuivent entre les administrations des deux pays, alors que Robert Lightizer, secrétaire au Trésor américain, et Steven Mnuchin se sont entretenus avec le vice-Premier ministre et le ministre du Commerce chinois', commentent les analystes d'Invest Securities ce matin.



EG









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.