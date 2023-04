Devises : avantage de rémunération pour l'Euro jusqu'à l'été

Wall Street échappe in extremis à la consolidation en cette 1ère séance du mois de mai... mais pas le Dollar qui rechute assez lourdement.



Et cela ne provient pas du manque d'appétit pour les actifs libellés en $ puisque les T-Bonds montent et que les indices US ne lâchent rien.



Le Dollar Index lâche même pas loin de -0,5% vers 101,3 et finit la séance presque au plus bas face à toutes les devises, en recul de 0,5 à 0,6% face à la Livre comme le franc suisse (à 0,8875).

Le billet vert recule plus nettement encore face à l'Euro (-0,7% vers 1,0143) alors que le gouverneur de la BdF (Villeroy de Galhau) pronostique encore 2 hausses de taux minimum en Europe (la prochain sera de +50Pts presque à coup sûr mi-mai) tandis que la dernière est anticipée aux Etats Unis le 3 mai et ne sera que de +25Pts.



Les cambistes surveilleront jeudi la 1ère estimation des chiffres de la croissance américaine au premier trimestre : le consensus table sur une croissance de 2% en rythme annualisé de la première économie mondiale sur les trois premiers mois de 2023, contre +2,6% au quatrième trimestre 2022.



Le lendemain, l'attention des investisseurs se portera sur la première estimation du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au premier trimestre puis sur l'inflation allemande en avril.

La légère hausse de l'indice IFO en Allemagne (+0,4Pt) ne semble pas avoir un gros impact car l'indice était attendu en progression plus marquée de 0,8Pts.



