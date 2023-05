Devises : belle semaine pour le $, risque de 'shutdown' faible

Le Dollar termine la semaine sur un petit 'pullback' après avoir plafonné la veille vers 103,6 (Dollar Index) et 1,0765 face à l'Euro.

Le $-Index recule de -0,5% vers 103,08 et de -0,4% face à l'Euro vers 1,0820, de -0,5% face à la Livre, de -0,6% face au Yen... et de -0,75% face au Franc suisse, la devise la plus dynamique en ce vendredi.

Le billet vert voit sa hausse hebdo réduite de +1,5% à +1% (c'est également le cas face à l'Euro).

Le Dollar s'affaiblit aussi parce que l'hypothèse d'une 11ème hausse de taux vers 5,25/5,50% s'éloigne, ne rassemblant plus que 25% des suffrages (contre 35/40% ce matin).



Jerome Powell déclare que si l'inflation reste supérieure aux objectifs de la FED, les conditions de crédit se sont tellement durcies que cela devrait contribuer à calmer la demande (celle des entreprises... et les particuliers ont également beaucoup plus de mal à emprunter).

Cela signifie que la FED pourrait ne pas avoir à relever une dernière fois les taux... mais anticiper 3 baisses de 5,25% vers 4,50% d'ici fin 2023 semble très prématuré (mais pas pour le marché).



Une grosse menace (purement théorique, mais amplifiée à dessein par Janet Yellen) qui pesait sur le Dollar s'est également estompée au fil des jours: le plafond de la dette US va probablement être relevé, et un 'shutddown' sera évité.



'Dans un communiqué publié jeudi, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a donné un point de vue optimiste, affirmant qu'il voyait 'la voie que nous pouvons emprunter pour parvenir à un accord',' soulignait ainsi Wells Fargo.



'De plus, il a même dit qu'il s'attendait à ce que la Chambre des Représentants envisage un accord la semaine prochaine, avec un 'accord de principe' possible ce week-end', renchérit-on chez Deutsche Bank ce matin.



De ce côté-ci de l'Atlantique, l'actualité 'macro' était particulièrement peu chargée en cette séance dite 'des trois sorcières' (et lendemain du jeudi de l'Ascension).

Seule statistique notable en Europe, l'indice des prix à la production industrielle en Allemagne a augmenté de 4,1% en avril en comparaison annuelle, marquant ainsi un net ralentissement par rapport à la hausse de 6,7% observée en mars.





