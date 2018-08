Devises : calme plat avant le communiqué du FOMC

01/08/2018 | 12:27

Mardi midi en Europe, la monnaie unique européenne restait sur son quant-à-soi en se tassant très modérément de 0,05%, à 1,1682 dollar. Les variations face aux autres devises étaient aussi mesurées alors que la comité de politique monétaire de la Fed, le FOMC, se terminera ce soir aux Etats-Unis.



Ce matin sur le Vieux Continent, on a eu confirmation que l'indice PMI industriel de la zone euro était bien remonté de 54,9 points en juin (un plus bas de 18 mois) à 55,1 points en juillet. Bref, la dégradation manufacturière semble prendre fin, mais le rebond n'est pas à l'ordre du jour : 'Les inquiétudes suscitées par les droits de douane et les guerres commerciales entraînent la plus faible croissance des nouvelles commandes à l'export depuis presque 2 ans', souligne l'institut IHS Markit.



Et l'économiste en chef d'IHS Markit, Chris Williamson, de commenter : 'selon les entreprises interrogées, ce ralentissement de la croissance reflète les inquiétudes générées par les guerres commerciales, l'imposition de tarifs douaniers et la hausse des prix ainsi qu'une incertitude générale quant aux perspectives économiques. Le degré de confiance des entreprises affiche en effet l'un de ses plus faibles niveaux depuis plus de deux ans'.



Cet après-midi aux Etats-Unis, et outre le rapport mensuel sur l'emploi d'ADP (186.000 créations de postes non agricoles attendues en juillet), on attend l'indice ISM manufacturier de juillet (à 59,4 après 60,2), puis dans la soirée le communiqué de presse qui ponctuera le FOMC de la Fed. Pas de conférence de presse de Jerome Powell cette fois-ci.



'Aucun changement dans l'approche de la politique monétaire ne devrait survenir sous l'effet des derniers propos du président Trump concernant la Fed', estiment les analystes de Saxo Banque.



EG









