Devises : calme plat ce midi

24/07/2018 | 12:01

Le marché des changes semblait frappé de torpeur estivale ce midi, la monnaie unique européenne restant presque parfaitement stable (- 0,01%) contre le billet vert américain, à 1,1687 dollar. Et ce malgré des indices Markit décevants. Idem face aux autres grandes contreparties que sont le sterling, le franc suisse et le yen.



Les propos puis les 'tweets' critiques de Donald Trump vis-à-vis de la Réserve fédérale passent au second plan, certains officiels de la banque centrale américaine ayant minimisé ces prises de position inédites de la part d'un président américain.



De plus, 'le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a tenté durant le week-end d'apaiser les esprits en affirmant qu'une guerre des monnaies n'était 'pas imminente' et la Chine a démenti désirer déprécier sa devise', ajoutent les spécialistes d'Aurel BGC ce matin.



Mais selon les analystes de Saxo Banque, cette thématique n'a pas disparu : 'Bien que les Etats-Unis, depuis le G20 en Argentine, aient voulu rassurer les marchés en rejetant l'éventualité d'une guerre des monnaies, cette problématique reste toujours présente à l'esprit', indiquent les spécialistes ce matin.



Quid de l'agenda statistique de la matinée ? On a appris ce matin que la version 'flash' de l'indice de l'institut IHS Markit pour la zone euro était ressortie à 54,3 points en juillet, au plus bas de deux mois. L'indice était attendu à 54,8 points par le marché.



L'institut évoque 'un nouveau ralentissement de la croissance dans la zone euro après la reprise passagère observée le mois dernier', en raison notamment de moindres prises de commandes provenant de l'étranger.



'Le deuxième semestre s'ouvre sur une conjoncture moins favorable à la croissance', commente l'économiste en chef Chris Williamson, qui indique encore : 'Ces résultats décevants viennent confirmer l'analyse faite le mois dernier du rebond de la croissance enregistré en juin, c'est-à-dire celle d'un effet de rattrapage temporaire après le ralentissement de l'activité provoqué en mai par un nombre exceptionnel de jours non travaillés.'



Aux Etats-Unis, l'après-midi sera notamment marquée par les indices PMI et les statistiques immobilières. 'Il est très peu probable que les investisseurs y fassent trop attention', estime Saxo Banque.



EG









Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.