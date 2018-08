Devises : calme plat du côté des devises

08/08/2018 | 11:44

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne restait parfaitement neutre à 1,1599 dollar, après le rebond de 0,41% enregistré la veille.



La principale devise du Vieux Continent est également neutre contre le franc suisse, mais prend 0,26% contre le sterling et recule de 0,42% face au yen.



'La devise européenne a peu réagi à la publication d'un recul de 0,9% de la production industrielle allemande, en juin, après un rebond de 2,4% en mai', commentent ce matin les analystes d'Aurel BGC à propos de la séance de la veille.



'Les investisseurs ont essentiellement réagi à la publication des réserves de changes de la banque centrale chinoise qui ont augmenté alors que le consensus anticipait un recul (...). La chute de la devise chinoise serait donc liée à la sortie de capitaux, et non à une intervention volontaire des autorités chinoises', ajoutent les spécialistes.



'La seule autre statistique d'intérêt concernera les demandes de prêts immobiliers MBA en hebdomadaire, à 13h', ajoutent les spécialistes de Saxo Banque.



