Devises : calme plat en ce 4 juillet

04/07/2019 | 12:40

Ce 4 juillet sur le marché des changes, fête nationale aux Etats-Unis, la monnaie unique européenne restait presque parfaitement neutre face au billet vert (+ 0,04%), à 1,1283 dollar. La neutralité est également de mise face aux autres grandes monnaies.



Les cambistes sont peu actifs en cette journée d'Independence Day aux Etats-Unis, qui est un jour férié.



'Outre-Atlantique', rapporte ce matin un courtier parisien, 'la désignation de Christine Lagarde pour remplacer Mario Draghi à la tête de la BCE a été perçue comme un signal que la Banque centrale européenne conservera une politique très accommodante, notamment par rapport à un président d'origine allemande.'



Et le spécialiste d'ajouter : 'Les observateurs jugent aussi qu'elle pourrait se montrer moins sévère vis-à-vis des déficits budgétaires des Etats européens. Plusieurs commentaires mettaient en avant la possibilité que le profil politique de Mme Lagarde ne lui fasse préférer la croissance de la zone euro aux règles de l'orthodoxie monétaire'



Notons, sur l'agenda statistique de la matinée, que les ventes de détail se sont tassées de 0,3% entre avril et mai derniers, a indiqué Eurostat, alors qu'elles étaient attendues par le consensus en hausse de 0,4%.



EG





