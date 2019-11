Devises : calme plat en ce jour de Toussaint

01/11/2019 | 12:25

En ce vendredi de Toussaint sur le marché des changes, la monnaie unique européenne demeurait sans tendance face à la plupart de ses contreparties, comme le billet vert américain (- 0,05% à 1,1147 dollar), et à l'exception du sterling (- 0,19%).



Les statistiques significatives sont rares ce matin. Signalons notamment la publication, en Chine, de l'indice PMI d'activité manufacturière Caixin qui, pour le mois d'octobre, est ressorti à 51,7 points, après 51,4 points en septembre.



Il s'agit de sa troisième amélioration séquentielle consécutive, indique Caixin, ainsi que de la plus forte progression mensuelle de l'indicateur depuis février 2017. De plus, les commandes nouvelles ont crû à leur rythme le plus élevé depuis janvier 2013.



Globalement, les cambistes digèrent toujours la troisième baisse d'affilée et de l'année de ses taux courts par la Fed, mercredi soir. Sans oublier les termes du communiqué augurant désormais d'une 'pause' de la part de la banque centrale américaine - sauf évolution notable de la conjoncture, évidemment.



Tout à l'heure aux Etats-Unis, les opérateurs guetteront notamment les créations de postes non-agricoles du mois d'octobre, attendues par le consensus vers 90.000 unités après 136.000 le mois précédent, pour un taux de chômage qui devrait remonter légèrement de 3,5 à 3,6%.



Autre indicateur important, l'indice ISM manufacturier d'octobre est anticipé à 48,9 points, après 47,8 points.



EG





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.