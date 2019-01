Devises : calme plat pour la monnaie unique

09/01/2019 | 13:00

Mercredi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne évoluait sans grand changement face à ses grandes contreparties, notamment face au billet vert américain. A cette heure, l'euro grappillait 0,09% à 1,1450 dollar.



De nouveau, les indicateurs statistiques européens de la matinée ne se sont pas révélés des plus engageants : les exportations allemandes se sont tassées de 0,4% entre octobre et novembre, alors qu'elles étaient attendues en hausse, la confiance du consommateur français s'est davantage dégradée que prévu en décembre, de même que celle des milieux d'affaires en Espagne.



Même si on peut signaler qu'en zone euro, le taux de chômage a baissé de 8 à 7,9% entre octobre et novembre, soit un plus bas niveau en une décennie, alors qu'il était attendu en hausse à 8,1%.



Quoi qu'il en soit, l'attention des opérateurs de changes est focalisée sur les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, 'commencées lundi et poursuivies mardi, (qui) vont finalement se prolonger mercredi', souligne un opérateur parisien. Le marché espère toujours de bonnes nouvelles en la matière, selon certains des derniers tweets formulés par Donald Trump, ce qui soutient l'optimisme général.



Ce soir, la Fed publiera le compte-rendu de son dernier comité de politique monétaire. 'Il est probable (qu'il) ait moins d'importance que d'habitude', estime-t-on chez Saxo Banque.



'On se souvient que la prestation de Jerome Powell dans la foulée de la réunion de décembre avait été mal accueillie par les investisseurs. Depuis, il a essayé d'adopter un ton plus accommodant afin de stabiliser les bourses', ajoutent les spécialistes.



EG









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.