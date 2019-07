Devises : calme plat pour les cambistes jeudi midi

18/07/2019 | 12:52

Jeudi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne restait parfaitement neutre face au billet vert américain, à 1,1231 dollar, suivant des tendances similaires contre les autres grandes devises, à l'exception du sterling (- 0,31%).



Faute d'actualité statistique, les parités de changes n'évoluent guère.



'Les anticipations d'assouplissement monétaire et l'incertitude sur le commerce continuent de peser sur les rendements obligataires', souligne ce matin un spécialiste parisien.



Ainsi, le rendement du T-Bond américain a dix ans revient sur les 2,05% ce midi, celui du Bund allemand se situant à - 0,31%. Soit depuis le 12 juillet des baisses de respectivement 7 et 10 points de base. Sur cette période, l'euro/dollar s'est tassé de 0,5%.



L'agenda statistique américain comprendra, tout à l'heure, l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie et les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage.



EG







