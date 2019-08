Devises : calme plat pour les grandes parités jeudi midi

29/08/2019 | 13:17

Jeudi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne semble se diriger vers une troisième séance consécutive de parfaite stabilité face au billet vert américain : - 0,07% à cette heure, à 1,1074 dollar. Des tendances similaires sont observées contre les autres paires de devises.



Si elles apportent un peu de soutien aux marchés d'actions, les dernières déclarations relatives aux négociations commerciales sino-britanniques n'influencent guère les devises. Il faut dire que les droits de douanes se sont multipliés des deux côtés ces derniers mois, à rebours de l'amélioration escomptée.



Au Royaume-Uni, la suspension (entre le 9 septembre et le 14 octobre) du parlement demandée par le Premier ministre Boris Johnson a suscité d'importants remous. Une pétition lancée hier contre cette décision a déjà recueilli près de 1,4 million de signatures.



Quoi qu'il en soit, la date-butoir pour la sortie du pays de l'UE est le 31 octobre, et le projet d'accord négocié par le gouvernement May n'a pu être entériné. Un hard Brexit semble donc toujours l'hypothèse la plus probable, à moins que le gouvernement Johnson ne tombe et que des élections ne soient convoquées.



Certes, en Italie, la crise politique semble - pour l'instant du moins - s'atténuer. Mais le ralentissement conjoncturel de l'Allemagne, première économie de la zone euro, suscite aussi l'attentisme.



En vue de la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE, le 12 septembre prochain, les analystes de Capital Economics indiquaient ce matin s'attendre à une baisse des taux directeurs.



Par la suite, et 'probablement' lors de la réunion de la BCE du 24 octobre - qui sera aussi la dernière pour l'actuel président, Mario Draghi -, Capital Economics anticipe le lancement d'un nouveau train de mesures d'assouplissement quantitatif (QE, selon l'acronyme anglais).



