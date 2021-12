Devises : calme plat, sauf sur la Livre turque qui consolide

La plupart des marchés obligataires étaient fermés ce vendredi en Europe, à l'image des places boursières européennes (Benelux, Francfort ou Zurich) tout comme les marchés d'actions américains.



Aucune statistique, aucun événement géopolitique pour animer cette séance... ce qui pose la question de savoir pourquoi certaines places ont ouvert.



Le calme le plus plat a également régné sur le FOREX avec aucun écart supérieur à 0,1% à la hausse comme à la baisse, sauf sur la Livre turque qui recède environ -5% face aux principales devises mondiales.

Le Livre retombe vers 11,8/$, mais quelle semaine puisque la devise turque revient d'un plancher de 18/$ et de 20/E.



