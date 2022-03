Devises : calme sur le FOREX mais scénario taux US singulier

Si la séance fut assez volatile sur les marchés obligataires, un calme relatif -par contraste- a régné sur le FOREX, avec une parité Euro-Dollar figée autour de 1,1040 (quasi inchangé).

Le billet vert est apparu tout aussi stable face au Yen (+0,1%) ou au Franc suisse (-0,1%) et il s'effrite de -0,2% face à la Livre qui aurait pourtant pu être dopé par la tension spectaculaire de son rendement avec +13Pts vers 1,63%... mais celui des T-Bonds US vient de bondir de 2,15% vers 2,28% en quelques heures.



Le '10 ans' US vient d'inscrire un nouveau record annuel en amont de la prise de parole de Jerome Powell.



Certains spécialistes n'écartent pas la tenue d'un discours de fermeté face à l'inflation, avec une possible accélération des hausses de taux à +50Pts lors des prochaines réunions, puis un ralentissement cet automne afin de mesurer les effets de la première salve de hausse des taux.



Un cas de figure assez inhabituel intrigue cependant les cambistes : une quasi inversion de la courbe des taux US -totalement atypique- puisque la FED alimente l'anticipation de 11 hausses de taux supplémentaires d'ici mi-2023 (pour aller jusqu'à 2,75%)... mais le marché obligataire 'price' une récession, et donc un arrêt rapide du cycle de hausse des taux.

Le '3 ans' affiche 2,300% mais le '5 ans' 2,2980%, le 7 ans affiche 2,3210% (+15Pts) mais le '10 ans' (principale référence qui prend +13Pts) 2,2800% (c'est à dire 2Pts de moins que le '3 ans').

A noter que le '20 ans' avec ses 2,63% (+10Pts) devance le '30 ans' avec ses 2,5% (+8Pts)



A partir de mercredi, les opérateurs prendront connaissance de nombreuses données macroéconomiques européennes, dont les indices de climat des affaires en France et en Allemagne, l'inflation au Royaume Uni, et les indices PMI flash d'IHS Markit.



Aux Etats-Unis, outre l'indice PMI flash, doivent paraitre les ventes de logements neufs, les commandes de biens durables et l'indice de confiance UMich.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.