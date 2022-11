Devises : correction historique du $/Yen de-6,5% en 1 semaine

La chute du Dollar se poursuit (-1,5% à 106,6 pour le Dollar Index) au lendemain de la publication d'un indice des prix à la consommation plus bas que prévu aux Etats-Unis.

Un seul chiffre -et il s'agit pourtant d'une hausse de l'inflation de +0,4%- a suffi à convaincre les opérateurs que la FED allait rapidement mettre fin à son cycle de resserrement monétaire.



Toutes les classes d'actifs ont signé des gains hors norme depuis 36H, les T-Bonds se détendent spectaculairement, l'or et l'argent flambent et Wall Street s'envole: plus forte hausse du S&P500 après un chiffre d'inflation... en 120 ans, le Nasdaq Composite s'envole de 8,5% en 8 heures de cotations (+900Pts d'un seul élan, plus forte hausse de l'histoire après publication d'un chiffre macroéconomique).



Le seul 'actif' en repli, c'est le Dollar qui abandonne encore -1,25% face à l'euro vers 1,0330 (soit -3,3% en 48H), -2,1% face au Franc suisse (94,3, nouveau record) et -1,4% face au Yen (à 139 contre 146,6 jeudi matin, et 148,4 vendredi dernier, soit presque -6,5%, c'est d'une violence inouïe).



L'Euro n'a pas été affecté par les prévisions de Bruxelles qui anticipe une récession dans l'Eurozone en 2023 (+0,3% à fin 2023, +1,6% en 2024) et qui revoit l'inflation à la hausse à +6,1%, ni par l'inflation en Allemagne (elle atteint un niveau record de +10,4%, du jamais vu depuis 1951).



