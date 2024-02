Devises : correction technique de 0,25% du $ sur le FOREX

(CercleFinance.com) Le Dollar affiche un repli de -0,25% au lendemain d'une belle accélération haussière de +0,6% jusque vers 104,96 sur le $-Index (104,75 ce soir).



Le repli du billet vert est très homogène avec -0,2% face à l'euro (qui remontre vers 1,0730), la Livre, le Franc suisse; le Yen se redresse lui de +0,3%.



Le Dollar s'était envolé mardi après la publication du 'CPI' (ressorti à 3,9% en rythme annuel en donnée 'core') alors que la probabilité d'une première baisse de taux de la FED dès le mois prochain est tombée en chute libre, à 8,5% contre 76,9% un mois plus tôt, et à 41% pour le mois de mai selon le sondage Fedwatch de CME.



Côté chiffres 'macro', rien à signaler côté Etats Unis; en Europe, la production industrielle CVS augmenté de 2,6% dans la zone euro et dans l'UE de novembre à décembre 2023, fait savoir Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



La production industrielle a notamment augmenté de 20,5% pour les biens d'investissement et diminué de 1,2% pour les biens intermédiaires dans la zone euro.

Pour rappel, en novembre 2023, la production industrielle avait augmenté de 0,4% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE.



La nouvelle estimation du PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre est identique au chiffre initial avec une stagnation autour de 0,00%.





